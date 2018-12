Le pagelle di Chiellini: una certezza, è in condizione sovrannaturale

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i migliori in campo di Juventus-Inter c'è senza dubbio Giorgio Chiellini, presentatosi in una condizione sovrannaturale a questo Derby d'Italia. Autore di due salvataggi importanti, rappresenta una certezza in difesa e anche un'insidia in attacco. Anche ieri, infatti, ha costretto il portiere avversario ad una parata importante. Fondamentale.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7