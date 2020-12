Le pagelle di Chiesa - Affronta il suo passato, prestazione con alti e bassi

La partita senza dubbio la sente eccome. Per la prima volta Federico Chiesa affronta il suo passato più recente. Sposta su entrambe le corsie in più occasioni risultato fra i pochi giocatori della Juventus a salvarsi dal tracollo casalingo contro la Fiorentina. "Sinistra-destra-sinistra, ma senza labirintite - scrive la Gazzetta dello Sport che dà al giocatore la sufficienza - è l'unico juventino con abbastanza benzina per accelerare". Per Tuttosport invece la prestazione è da 5,5: "Il confronto con Ribery è schiacciante". "Cerca di mettere in crisi gli ex avversari ma il colpo gli resta in canna" è il commento di TMW.

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

La Stampa: 5,5

TuttoJuve.com: 6