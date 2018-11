Le pagelle di Chiesa - Alti e bassi. Si cresce anche così

Gara complicata per Federico Chiesa. Alti e bassi ed un norvosismo finale che avrebbe potuto costare caro. "Sarà l'età - scrive La Gazzetta dello Sport ma viaggia ancora a corrente alternata. Dentro e fuori dalla gara. Affondi e amnesie. Gli affondi pero sono belli. Si cresce così". Voto 5,5 da Tuttosport: "Poco servito dai compagni, così si immalinconisce un poco, ma un paio di accelerazione le piazza. In avvio ripresa avrebbe potuto sfruttare meglio la girata in area. Rischia il rosso nel finale per una manata a Mario Rui: impari a stare calmo". Prestazione sufficiente per il QS: "Punta per un’ora il dirimpettaio Mario Rui (prendendosi anche qualche calcione) ed almeno un paio di cross avrebbero meritato miglior fortuna. In avvio di ripresa sfiora il palo, poi si spegne Immobile".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5

QS: 6