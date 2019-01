Le pagelle di Chiesa: devastante. Trascina la Fiorentina, voti stellari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima tripletta da professionista per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è stato l'indiscusso protagonista del 7-1 viola ai danni della Roma in Coppa Italia. Una prestazione "letteralmente devastante", sottolinea La Gazzetta dello Sport, mentre TMW parla di momento magico. "Un uragano" per il Corriere dello Sport: i voti, ovviamente, sono allineati a questi giudizi entusiastici.