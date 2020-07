Le pagelle di Chiesa: ecco la doppia cifra. Come Bernardeschi prima di andare via

Ritorno ai bei tempi per Federico Chiesa, che torna in attacco e mette in crisi il Bologna con una bella tripletta in scioltezza, come evidenzia La Gazzetta dello Sport. Tris d'autore, scrive Tuttosport, che chiosa: "Rifiorito". Voto 8 per entrambi, come pure per il Corriere dello Sport, che guarda anche al futuro del talento della Fiorentina: "centra per la prima volta in carriera la doppia cifra come era capitato a Bernardeschi prima di andare via".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

FirenzeViola: 7,5