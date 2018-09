Le pagelle di Chiesa, fuori ruolo e senza guizzi: rimandato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sua età giustifica la prestazione e non si può certo parlare di bocciatura per Federico Chiesa dopo la sconfitta contro il Portogallo, ma anche per lui la serata di Lisbona è da considerarsi un piccolo fallimento. La Gazzetta dello Sport valuta la sua prestazione da 5 in pagella: "La grande illusione. Però: perché inventarsi un 4-2-4 che lo allontana dalla zona dove può far male?". Il Corriere della Sera alza il voto fino al 5,5 e poi aggiunge: "Qualche sussulto all'inizio, l'unico tiro in porta, fiacco. E un movimento che va ad esaurirsi". Il Corriere dello Sport lo valuta da 5,5 e scrive: "S'addanna e s'affanna, i primi guizzi sono i suoi, non sempre però c'è il lieto fine". Tuttosport gli dà 5: "Forse è meglio non metterlo troppo al...centro del villaggio ma farlo entrare a sorpresa". Il Quotidiano Sportivo lo giudica da 5,5 e aggiunge: "Stavolta ci mette tanta quantità ma la qualità decisiva che aveva raddrizzato la partita contro la Polonia stavolta non si vede". Infine Tuttomercatoweb.com lo valutda con un 6 pieno: "Parte con la voglia di stupire, saltando subito Mario Rui. In sacrificio aiuta molto Lazzari, che ne ha bisogno".

I voti:

TMW: 6

Quotidiano Sportivo: 5,5

Il Corriere della Sera: 5,5

Il Corriere dello Sport: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5