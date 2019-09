© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non brilla e non fa cose super ma è comunque in netta crescita rispetto alla sfida contro l'Armenia. Federico Chiesa gioca per i compagni e fornisce assist al bacio, soprattutto a Immobile e Sensi nel primo tempo. Suo anche l'assist per il gol del vantaggio dell'attaccante laziale. Buona partita del classe 1997 che adesso dovrà ritrovare la serenità anche in viola.

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5