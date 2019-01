Voto unanime per Federico Chiesa, risolutore della sfida di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina sul Torino grazie a due volate concluse nel miglior modo possibile dal "figlio di Enrico". In carriera, prima di ieri, mai gol in Coppa Italia e mai doppietta con la Viola: il 2019 deve essere il suo anno, tra crescita con la sua squadra e l'Europeo Under 21, dove è atteso come uno dei protagonisti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5