Le pagelle di Chiesa: la Juve lo voleva già, lui attizza il desiderio

© foto di Giacomo Morini

"Un test del DNA lungo 66 minuti". Superato, si direbbe. La Gazzetta dello Sport descrive così la partita di Federico Chiesa, ieri tra i migliori in campo in Juventus-Fiorentina. Uno sguardo al mercato anche per Tuttosport: "La Juve lo voleva già, lui attizza il desiderio". Voto identico su tutte le fonti: un bel 7. Anche per noi di TMW: "Esce tra gli applausi dello Stadium, che strizzano l'occhio al mercato".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

FirenzeViola: 7