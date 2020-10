Le pagelle di Chiesa - La prima azzurra da juventino è da rivedere: parli con se stesso

Qualcuno salvi il sodato Federico Chiesa. Neanche il recente trasferimento alla Juventus sembra, almeno per il momento, aver ridato al figlio d'arte lo smalto dei vecchi tempi: l'ex Fiorentina, nel pareggio di ieri sera contro la Polonia, è stato non a caso il peggiore fra gli azzurri. "Da tempo non si vede il Chiesa incontenibile, verticale, che incrociava verso la porta in dribbling. Ora è macchinoso. Vive un momento così e la prima azzurra da juventino è da rivedere. Deve parlare con se stesso", è la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport con un 5 in pagella. "Il neojuventino si divora l'occasione più limpida in avvio, alzando la mira a due passi da Fabianski. Quando alza la testa, indovina il cross e serve un bel pallone per il colpo di testa di Emerson", ci va un po' più cauto il Corriere dello Sport con un 5,5. L'errore iniziale, tuttavia, è da matita rossa e la speranza è proprio quella che possa dare una scossa al classe '97. Ancora in cerca della miglior versione di sé.

Questi tutti i voti odierni di Federico Chiesa:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5