© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Fino al momento del gol si è visto poco. Poi il lampo, la conclusione che permette alla sua squadra di portare a casa tre punti di platino da San Siro. Il giudizio di TMW: "Prestazione ampiamente negativa fino al gol, decisivo e molto bello. Tanto basta. E avanza". Dello stesso tono il parere dei colleghi di Firenzeviola.it: "Non molte le scelte vincenti nel primo tempo nel quale il più delle volte non riesce a sfondare dalla sua parte. Con l'ingresso di Gerson cambia posizione ma non la propensione all'azione personale che però non trova sbocchi. Quando si fa rubare palla sembra calare il sipario e invece la sua partita deve ancora cominciare. Il tiro che porta avanti i viola è da vedere a ripetizione e vale moltissimo".

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

La Stampa: 7

Firenzeviola.it: 6,5