Le pagelle di Chiesa: lotta da solo anche contro la pochezza viola

© foto di Giacomo Morini

Federico Chiesa è sempre l'ultimo giocatore della Fiorentina ad arrendersi e viene da chiedersi dove sarebbe questa squadra se non ci fosse stato lui, un giovane cuor di leone che si è battuto contro tutto e tutti per mantenere alto il buon nome della maglia viola. Anche nell'amarissima sconfitta contro il Sassuolo, nel bel mezzo di una dura contestazione, non ha mai mollato risultando forse l'unico giocatore pericoloso dell'intera Fiorentina. La Gazzetta dello Sport lo elegge come migliore in campo per la squadra di Montella: "Lotta da solo sfidando a volte tutta la difesa del Sassuolo". Il Corriere Fiorentino: "Onora la maglia più degli altri". Infine TMW sottolinea: "Come sempre è l'unico che ci prova in avanti con continuità. La pochezza che ha intorno lo costringe a giocare da solo".

I voti

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere Fiorentino: 6

Firenzeviola.it: 6