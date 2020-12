Le pagelle di Chiesa: partitone, un gol (come il padre) per i romantici

Il primo gol di Federico Chiesa è un calcio allo scetticismo che lo accompagna da quando è arrivato alla Fiorentina. Contro la Dynamo Kiev viene schierato finalmente sulla sua fascia, cioè la destra, con risultati mirabolanti. Gol per l'uno a zero, penetrazione che porta al gol di Ronaldo, assist per Morata per il 3-0. Un vero e proprio partitone. E poi è un gol per romantici, perché fa gol in Champions League come il padre, alla nona presenza. È il migliore in campo per distacco.

TMW - 8

Gazzetta dello Sport - 7,5

Tuttosport - 8

Corriere dello Sport - 7,5

Corriere della Sera - 7,5