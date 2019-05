Le pagelle di Chiesa: prova a dare la scossa. La Fiorentina non c'è

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La crisi della Fiorentina non conosce la parola fine e Federico Chiesa è comunque uno degli ultimi a mollare. La sua assenza di vede eccome nel primo tempo, tanto che Montella è praticamente costretto a mandarlo in campo nell'ultima mezzora, nonostante i pochi allenamenti fatti negli ultimi giorni a causa dell'influenza. Cerca di dare la scossa anche se non è al 100% ma la sua voglia non basta per permettere ai gigliati di portare a casa almeno un punto.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5

FirenzeViola: 6