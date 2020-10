Le pagelle di Chiesa - Quel palo amaro nel finale per la sua (probabile) ultima in viola

Probabilmente l'ultima partita con la maglia della Fiorentina. Serata amara per l'esterno viola che potrebbe lasciare la Toscana non solo con una sconfitta ma con un palo all'ultimo secondo che avrebbe potuto rendere meno amaro il suo (probabile) addio. La prestazione però è stata comunque positiva con diversi voti sufficienti come la Gazzetta dello Sport, "Cambi di marcia improvvisi a destra che disorientano", oppure del Corriere dello Sport. Mentre TMW invece ha dato 5,5 commentando così: "Colpisce un palo che potrebbe restare il suo più grande rammarico in maglia viola". "Una sceneggiatura diabolica", titola invece Firenzeviola.it.

Le pagelle

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere Fiorentino: 5,5

Firenzeviola.it: 6