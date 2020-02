vedi letture

Le pagelle di Chiesa: segna due gol, sempre pericoloso. Rinato con Iachini

Nella Manita rifilata dalla Fiorentina alla Sampdoria, c'è tanto Federico Chiesa. Doppietta per il talento viola, rinato, come scrive TMW, da quando c'è Iachini in panchina: "La sua crescita continua e la doppietta di oggi è la ciliegina sulla torta del suo periodo sì. Freddo dal dischetto, splendido il tiro per lo 0-5. Dopo mesi complicati, sia dentro che fuori dal campo, il numero 25 viola sembra davvero rinato". Per La Gazzetta dello Sport è il migliore in campo a Marassi: "La doppietta che gli mancava da 13 mesi, un palo pieno, un palo esterno e una ritrovata sensazione di pericolosità".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

La Repubblica: 7,5

La Nazione: 8

Firenzeviola.it: 8