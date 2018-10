Le pagelle di Chiesa: si accende tardi ma crea tanti pericoli

© foto di Federico Gaetano

Si accende, forse troppo tardi, ma comunque è stato tra i più positivi nella sfida della Fiorentina contro la Lazio. Federico Chiesa non è riuscito a incidere fino in fondo ma la sua prestazione è stata comunque positiva, visto che ha creato scompiglio, specie nel secondo tempo. Grazie alle sue accelerazioni la squadra di Stefano Pioli è andata vicino al pareggio in più occasioni: se pensiamo alla settimana delle polemiche che aveva passato il numero 25 ha risposto molto bene.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6

FirenzeViola.it: 6