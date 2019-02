© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina, tra le mille polemiche, è riuscita a portare a casa un punto molto importante nella sfida di ieri contro l'Inter e Federico Chiesa è stato una vera e propria spina nel fianco per la difesa nerazzurra per tutto l'arco della gara. Sempre in partita, dal primo (assist per Simeone, anche se poi è stato De Vrij a spingere la palla in porta) all'ultimo minuto (rigore procurato) e in mezzo ha messo in campo tanta qualità e tanta cattiveria che ne fanno sempre di più un giovane che potrà diventare un vero e proprio top player.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7