Le pagelle di Chiesa: ultimo a mollare. La squadra non è al suo livello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultimo ad arrendersi, in casa Fiorentina, è stato ancora una volta Federico Chiesa. Non al meglio della condizione, e si è visto, ha fatto più fatica del solito a rendersi pericoloso e ad accendersi con le sue accelerazioni ma il suo gol ha tenuto in vita i viola per i minuti finali, quando è salito in cattedra. La squadra non è al suo livello e per la società sarà veramente dura trattenerlo in estate.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6