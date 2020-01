© foto di www.imagephotoagency.it

Non segnava da ottobre, Federico Chiesa, che al San Paolo ha ritrovato la via del gol dopo aver vissuto un periodo da 24 tiri in porta senza mai buttarla dentro. E potrebbe fare anche doppietta (persino tripletta), ma nelle altre occasioni non è precisissimo o trova un grande Ospina. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7 perché "Riesce a trovare il bersaglio alla prima vera conclusione". Stesso voto di Tuttosport, per il quale c'è anche tutto il resto e rappresenta una spina nel fianco. Addirittura 8 dal Corriere dello Sport: "Riparte, sempre, come un indemoniato". Mezzo voto in meno, infine, da Tuttomercatoweb.com e Firenzeviola.it.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Firenzeviola.it: 7,5