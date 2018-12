© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prestazione più che positiva per Federico Chiesa ieri pomeriggio contro il Genoa. L’attaccante della Fiorentina ha sempre messo in difficoltà la formazione rossoblu colpendo un palo clamoroso nella ripresa. Questo il commento di TMW: “Impegna Radu con un bel tiro di prima intenzione su assist di Simeone. Nella ripresa ha una clamorosa palla gol ma colpisce incredibilmente il palo con Radu battuto. In generale una partita buona, ma quell'errore alla fine è stato decisivo”.

TuttoMercatoWeb.com: 6.

Gazzetta dello Sport: 6,5.

Tuttosport: 7.

Il Secolo XIX: 6,5.