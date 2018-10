Le pagelle di Chiesa: unica certezza di Pioli. Ma è solo contro tutti

© foto di Federico Gaetano

Federico Chiesa contro tutti, ancora una volta. Il classe '97 è ormai diventato il trascinatore della Fiorentina di Pioli, ma neanche il suo grandissimo talento può bastare da solo. I viola ieri sera hanno infatti deluso le aspettative in quanto a gioco, ritrovandosi così come col Cagliari ad affidarsi solamente a Chiesa per cercare di scardinare la difesa granata. Una prova generosa, quella del figlio d'arte gigliata, premiata da tutti i quotidiani e anche da TMW con una sufficienza piena, ma che non può certo bastare a una squadra che sogna il ritorno in Europa. Col pareggio ottenuto a Torino, si contano appena due punti nelle ultime tre partite per la Fiorentina.

TuttoMercatoWeb: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

FirenzeViola.it: 6,5