La partita del Sassuolo dura meno di un tempo, con la Roma che inserisce il turbo e taglia in due la difesa neroverde per quattro volte, chiudendo la pratica. Per il resto è ordinaria amministrazione, per i giallorossi, che perdono la catena. Però Vlad Chiriches, arrivato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto, dovrebbe essere il leader del pacchetto arretrato: mai condizionale è stato più azzeccato, perché gli automatismi difensivi sono ancora in qui da venire. La mira sballata e i legni aiutano a non aumentare il passivo: meglio di Marlon, ma rimane un esordio da incubo.

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoMercatoWeb.com: 4,5