"Entra e realizza il gol della vittoria", spiega tuttofrosinone. Daniel Ciofani ha realizzato la rete che ha consentito al Frosinone di battere il Parma all'ultimo respiro. Una marcatura non banale: come abbiamo spiegato su TMW, si tratta dell'ennesimo ingresso del bomber nella storia dei ciociari. Che in questa stagione non avevano ancora vinto in casa, allo Stirpe: missione riuscita proprio ieri ai danni dei lucani.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

TuttoFrosinone: 7