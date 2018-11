Le pagelle di Ciofani: mai incisivo. Serve qualcosa in più

© foto di Federico Gaetano

Una deviazione verso la porta e poco altro. La partita di Daniel Ciofani può essere riassunta brevemente in questo modo e lo stesso attaccante ha fatto troppo poco per permettere al Frosinone di sbancare il Tardini di Parma. Anche con l'uomo in più i ciociari non sono riusciti a incidere e il capitano non ha dato la spinta in più che in molti si potevano aspettare.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

La Repubblica: 5,5