© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'episodio chiave della partita di Cionek, al di là di una rocciosità comunque dimostrata in difesa, avviene a 80 metri dalla propria area. Cross dalla trequarti sinistra, guizzo del polacco che anticipa Patric e va giù. Il difensore si alza, ammette di non essere stato toccato, prende un giallo che gli farebbe saltare Cagliari-Spal. Fortunatamente Guida viene richiamato dal Var, vede il calcione di Patric e toglie il giallo a Cionek, dando il la alla vittoria della Spal. Roccioso, sbaglia poco, fa quasi sempre buona guardia su Immobile. Non vuole essere ammonito, quindi nega che ci sia il rigore. Invece diventa l'eroe - per caso - della serata", il nostro commento.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport:

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

La Nuova Ferrara: 7,5.