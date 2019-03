© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pomeriggio da dimenticare per Thiago Cionek. Disastroso in fase difensiva con errori che sono costati molto caro alla SPAL e come se non bastasse anche l'espulsione arrivata nel finale, per un fallo da ultimo uomo. La sua gara di ieri è stata da incubo: serve di più da uno come lui.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4