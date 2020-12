Le pagelle di Consigli: "L'uomo volante che para tutto, Babbo Natale in anticipo"

Se il Sassuolo porta a casa la vittoria con il Benevento, grande merito va a Consigli. Il portiere neroverde è stato senza dubbio il migliore in campo e le pagelle lo premiano con dei voti altissimi. Voto 8 da La Gazzetta dello Sport: "L'uomo volante, l'undicesimo uomo in campo quando il Sassuolo resta in 10. Para tutto tutto tutto. Super". Stesso voto da TMW: "Per 45’ è l’unico spettatore presente al Mapei. Nella ripresa si guadagna la pagnotta con due interventi mostre su Insigne e Caprari. All’91 si ripete ancora una volta su Lapadula. Se il Sassuolo vince lo deve in gran parte a lui. Babbo Natale in anticipo".

TMW 8

Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 9

Tuttosport 7,5