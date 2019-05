Le pagelle di Consigli: super affidabile, spegne i sogni della Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo-Roma ha visto soprattutto i portieri come protagonisti. Se il migliore della Roma è stato Antonio Mirante, si può dire lo stesso del Sassuolo e del suo Andrea Consigli, una sicurezza anche contro big come i giallorossi. L'estremo difensore è subito entrato in partita con un bell'intervento su Under. Poco più in là s'è superato ancor di più su Under, mettendo la firma sullo 0-0. Infatti per noi di Tuttomercatoweb.com la sua partita è da 6,5 in pagella, è proprio lui a spegnere i sogni Champions dei capitolini.

Anche per La Gazzetta dello Sport la prestazione dell'ex Atalanta è da 6,5 in pagella, mentre mezzo voto in più arriva da Corriere dello Sport e Tuttosport. Vengono sottolineate le sue doti e il fatto che ancora una volta risulti determinante. E' anche fortunato, perché aiutato dai pali, ma si conferma un estremo difensore di grandissima affidabilità.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7