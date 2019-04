© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delle migliori prestazioni stagionali per Andrea Consigli, capace non solo di chiudere la porta in faccia al Chievo nel momento decisivo del primo tempo, ma anche di negare la gioia del gol della bandiera a Giaccherini con il rigore parato nella ripresa a risultato già acquisito. "Fontamentale" il suo operato su Bani e Leris secondo La Gazzetta dello Sport, due parate definite "super" dalla Gazzetta di Modena che lo incensa anche per il penalty neutralizzato nel secondo tempo.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Gazzetta dello Sport: 7

Gazzetta di Modena: 8