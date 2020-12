Le pagelle di Conte: attacco micidiale, è in fiducia. Ma servivano proprio quei 2' a Eriksen?

Un'Inter finalmente in fiducia batte il Bologna senza troppi problemi e per Antonio Conte piovono elogi. Positive le pagelle dell'allenatore nerazzurro: 6,5 da noi di TMW, così come da La Gazzetta dello Sport che dopo tante belle parole chiude chiedendosi se "servivano proprio quei 2' per Eriksen", mandato in campo in pieno recupero. Il Corriere della Sera gli dà 7 e tesse le lodi della fase offensiva della sua squadra, dietro solo a Bayern e PSG per gol segnati. Stesso voto anche da Corriere dello Sport e Tuttosport, che si accoda al quotidiano rosa sulla questione Eriksen: "Poteva evitare di mandarlo in campo al 91', umiliandolo per l'ennesima volta".