Le pagelle di Conte - Continua a farsi del male con Kolarov centrale, manca la costruzione

Tra assenze e gol subiti, l'Inter sembra essere irriconoscibile. Giudizi negativi anche per il tecnico nerazzurro Antonio Conte, come evidenziato dal Corriere della Sera (5): "Le assenze lo condizionano, ma l'Inter nel derby non ha la sua faccia feroce". La Gazzetta dello Sport analizza la scelta di piazzare Kolarov in difesa: "Continua così, a farsi del male, con Kolarov centrale di sinistra, ma il vero problema è in costruzione".

Spazio anche alle critiche in entrambe le fasi, come spiega Tuttosport (5,5): "Il voto, più che per la sconfitta, è per la fragilità difensiva che mostra l'Inter. D'accordo la ricerca del gioco, ma se si prendono 8 gol nelle prime 4 i campionato qualche domanda bisogna iniziare a porsela".

I VOTI DI CONTE:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

FCInterNews: 5,5