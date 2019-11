Le pagelle di Conte - Dalle stelle alle stalle: è la solita psico-Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Primo tempo da alto godimento, bellissima l'azione dello 0-2: geometrie e sviluppo, comunione e circolazione. Poi il tracollo della ripresa: tutta un'altra squadra, in peggio. Ritorno alle origini, la solita psico-Inter", La Gazzetta dello Sport di oggi motiva così il suo 5 in pagella ad Antonio Conte dopo la sconfitta in Champions League col Borussia. "Come a Barcellona pilota la squadra col joystick e vede realizzato sul campo quanto prova in allenamento. Purtroppo per lui, come a Barcellona la squadra si scioglie nella ripresa", è invece l'analisi di Tuttosport. È inspiegabile e ingiustificabile, in ogni caso, il black-out della sua squadra a Dortmund, rimontata dal 2-0 al 2-3. Dal dominio tattico del primo tempo allo sbandamento totale della ripresa, nell'intervallo è successo qualcosa e Conte non è riuscito a trovare le contromisure adeguate. Non sorprende, dunque, la pioggia di insufficienze (seppur lievi) per l'ex Juventus, salvato soltanto da un quotidiano.

Questi i voti di Antonio Conte:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

FcInterNews: 5,5