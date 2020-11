Le pagelle di Conte: de Vrij e Perisic, due scelte discutibili. E basta con Eriksen

vedi letture

L'Inter porta a casa un punticino in rimonta contro il Parma, dopo aver rischiato il tracollo e un'altra sconfitta in campionato. Per Antonio Conte le pagelle non possono essere positive, perché è vero che tutti i parametri sono a favore (69% di possesso e baricentro a 62,5 metri), "ma con possesso e baricentro non si vincono le partite", scrive La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 5: "Ed Eriksen? Un freno: anche basta". Stesso voto dal Corriere della Sera, secondo cui de Vrij su Gervinho non paga e sarebbe stato meglio inserire prima Pinamonti. Mezzo punto in più da noi di TMW, dal Corriere della Sera e dal corriere dello Sport che critica la poca concretezza nerazzurra.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

FcInterNews.it: 5,5