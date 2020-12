Le pagelle di Conte - Finalmente il piano B dell'Inter. E anche su Eriksen è inattaccabile

E’ andata sotto, ha rivisto i fantasmi ma alla fine ha portato a casa un successo fondamentale. L’Inter di Antonio Conte ha ripreso la marcia in campionato e lo ha fatto battendo il Cagliari anche grazie al tanto chiacchierato Piano B, che viene messo in pratica e che funziona. Dimostra elasticità, anche se resta da capire se e quanto questa variante tattica possa essere utilizzata anche in futuro e magari da inizio gara. Per Tuttosport ha fortuna ma buon intuito, mentre per la Gazzetta questa volta è inattaccabile anche su Eriksen.

Le pagelle di Conte

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 6,5

Corriere della Sera 7