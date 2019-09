Le pagelle di Conte - Il turn-over paga: 6 su 6 in A e un'Inter già contiana

Questa Inter è sempre più sua, è sempre più contiana. Batte la Sampdoria giocando un tempo in inferiorità numerica e fa sei su sei in campionato in vista del big match di Champions League contro il Barcellona. Antonio Conte, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, è "capace di elevare al cubo il valore della sofferenza e dell'applicazione". "Primo in classifica con merito", è invece la lettura del Corriere dello Sport. "Tanto turn-over col solito risultato e le sostituzioni giuste nella ripresa", infine la lettura di TMW. Si spiegano sostanzialmente così i voti tra il 7,5 e il 7 in pagella che stamane mettono d'accordo (quasi) tutti sulla partita del tecnico nerazzurro a Marassi.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

FcInterNews.it: 6,5