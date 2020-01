Le pagelle di Conte - La sua Inter è in frenata, la Juve in fuga: bocciato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non riesce a cambiare rotta quando già i primi 45' avevano evidenziato le difficoltà della sua squadra anche solo a concludere in porta. La mossa Bastoni dà i suoi frutti, mentre davanti e in mezzo al campo non cambiano gli uomini e nemmeno le prestazioni. Antonio Conte si ferma a Lecce (1-1), nella sua Lecce, e vede la Juventus scappare a +4 in classifica. "La sua Inter è in frenata. Il cambio di Bastoni è azzeccato, quello di Sanchez dopo il pari ritardato", è non a caso la lettura del Corriere dello Sport di oggi. Ormai è chiaro, da ieri forse lo è ancora di più: per lo Scudetto gli servono rinforzi. Intanto, per il tecnico nerazzurro è bocciatura totale.

Questi tutti i voti di Antonio Conte:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

FcInterNews: 5,5