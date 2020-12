Le pagelle di Conte: "Male, molto male. Campagna europea fallimentare"

vedi letture

L'Inter di Antonio Conte è padrona del campo, ma non riesce a segnare contro lo Shakhtar Donetsk ed esce dall'Europa. Il tecnico nerazzurro, così, finisce sul banco degli imputati. "Piano tattico identico all’andata - scrive La Gazzetta dello Sport, voto 5 - stesso risultato. Sarebbe servito sparigliare le carte con i cambi". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Male, molto male. In Europa ci vogliono gioco, coraggio, idee e l’Inter non ha niente di tutto questo". E anche Tuttosport è in linea: "I numeri certificano una campagna europea a dir poco fallimentare e anche una grande delusione".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

FcInterNews: 5