Le pagelle di Conte: non ha le risposte giuste e tarda i cambi. Copione già visto

vedi letture

Nuova rimonta per l'Inter di Antonio Conte, raggiunta ieri sera dal Verona sul risultato di 2-2. E il tecnico salentino, nelle pagelle sui quotidiani di oggi, raggiunge la sufficienza soltanto sulle pagine di Tuttosport ("primo tempo da dimenticare, meglio la ripresa"). Tante critiche per i cambi: solo tre e con molta calma per noi su TMW (voto 5). Sostituzioni tardive anche per La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "non ha le risposte giuste dall'Inter". Per il Corriere dello Sport i nerazzurri giocano due partite distinte: di sofferenza la prima, sorprendente ma con dei vuoti la seconda. Un copione già visto, chiosa il Corriere della Sera.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5

FcInterNews: 5,5