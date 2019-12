© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se mai prima d'ora l'Inter aveva messo insieme 12 vittorie nelle prime 14 giornate di Serie A ci sarà pure un motivo: Antonio Conte ha già lasciato un'impronta enorme sulla squadra nerazzurra, entrando di diritto negli Annales del club. "Riporta in vetta un'Inter sempre più solida e padrona del campo, nonostante le assenze pesanti in mediana", è non a caso la lettura de La Gazzetta dello Sport sulla vittoria ottenuta ieri pomeriggio contro la SPAL (2-1). Un successo voluto, meritato e importantissimo, che ha permesso alla compagine di Suning di scavalcare la Juventus e portarsi al primo posto in classifica in solitaria. Si spiega facilmente, dunque, la sfilza di 7 in pagella con cui i media locali e nazionali hanno premiato questa mattina l'ex ct azzurro.

Questi tutti i voti di Antonio Conte:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

FcInterNews.it: 6,5