Le pagelle di Conte: se la sua Inter continua a difendere così non andrà lontano

Bello tutto, ma alla fine i gol subiti sono 3. E l’Inter di Antonio Conte cade a Madrid contro il Real, nonostante probabilmente non meritasse di perdere. Resta aperto più di un interrogativo (magari legato a Eriksen), ma in generale i voti al tecnico salentino vanno a sfiorare la sufficienza. Raggiunta, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport (che evidenzia come i particolari lo condannino nei risultati) o il Corriere della Sera (“l’Inter crea tanto ma sbaglia tanto”). Bocciatura più netta per Tuttosport (5 in pagella): “Voleva imporre il gioco ma se continua a difendere così andrà poco lontano”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6

FcInterNews: 5