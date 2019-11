© foto di Imago/Image Sport

"Il pacchetto Conte non contempla il bel gioco, se non in ultima istanza. Prima vengono carattere, mentalità, capacità di sopportazione e di reazione. È il trattamento Full Metal Jacket". La Gazzetta dello Sport di questa mattina analizza così la partita di mister Antonio Conte, che ancora una volta ieri pomeriggio è riuscito a ribaltare un risultato sfavorevole insieme alla sua Inter, tornando provvisoriamente al comando della classifica di Serie A. Voto 6,5 dunque per la rosea, così come per TMW, che sottolinea come la squadra nerazzurra abbia messo in campo esattamente quello spirito battagliero che incarna da sempre il proprio allenatore. Stesso discorso per tutte le altre testate nazionali, mentre FcInterNews premia l'ex Juve addirittura con un 7.

Questi tutti i voti di Conte:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

FcInterNews: 7