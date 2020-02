© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo tempo da 5, secondo da 9: su TMW sintetizziamo con un 7, che è la media dei due voti, il derby vinto in rimonta dall'Inter di Antonio Conte. "Dal buio alla luce -si legge su La Gazzetta dello Sport - in 15 minuti di intervallo". Se contasse solo la tattica perderebbe il derby, scrive il Corriere dello Sport, che opta (come la rosea) per il 7,5. Vola più basso (6,5) il Tuttosport, che spiega: "Juve agganciata da qui alla fine, ci sarà da divertirsi". Vincere - chiosa il Corriere della Sera - dopo aver praticamente perso, è un capolavoro da comandante supremo.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

FcInterNews: 6,5