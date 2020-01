© foto di www.imagephotoagency.it

"A queste latitudini l'Inter non vinceva dal 18 ottobre 1997". Basta questo a spiegare l'8 in pagella di Tuttosport per Antonio Conte, allenatore dell'Inter che ieri ha battuto 3-1 il Napoli al San Paolo. Un successo non facile, come abbiamo evidenziato su TMW a corredo di un 7,5 condiviso anche dal Corriere della Sera ("L'Inter è inarrestabile"). 7 in pagella per La Gazzetta dello Sport e anche per il Corriere dello Sport: "Risposta immediata e pesante alla Juve con la sua 100^ vittoria in A".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

FcInterNews: 8