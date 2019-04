© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Conti è in netta difficoltà e nonostante la Coppa Italia lo avesse fatto vedere Gattuso lo ha confermato dal 1'. Nullo in fase di spinta, in netta difficoltà quando puntato da Ansaldi. Il primo gol granata nasce dai suoi piedi, con un rinvio sbilenco che finisce nei piedi degli avversari. Tra i peggiori in campo in una squadra che non funziona.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5