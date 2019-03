© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' altra faccia della medaglia dei rientri post-infortunio. Il Milan gioisce con Lucas Biglia, ma assiste anche ad un passaggio a vuoto di Andrea Conti, schierato di nuovo titolare due settimane dopo l'ultima volta. In affanno fin dall'inizio, ha poi un gran peccato in questo match. "L'errore veramente grave è in marcatura su Hetemaj, praticamente inesistente", scrive La Gazzetta dello Sport, per il quale è il peggiore con 5 in pagella. "Errore da bollino blu", rincara la dose Tuttosport. Parere unanime sui voti da tutti quotidiani, con il Corriere della Sera che sentenzia: "Giusto che il titolare sia Calabria". Per questa stagione va bene, dall'anno prossimo chissà.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Milannews.it: 5