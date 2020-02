Le pagelle di Conti: prima è attento, poi sbaglia su Sanchez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serata da due facce per Andrea Conti, come per tutto il Milan, nel derby perso contro l'Inter. Il giudizio più clemente nei confronti del laterale bergamasco è quello del Corriere della Sera, che gli assegna 6 in pagella: "Con un piede tiene in gioco Sanchez sul raddoppio interista e piccona così, per la verità più per sfortuna che per demerito, il derby rossonero". Di avviso opposto Tuttosport, che sceglie il 4,5 ed evidenzia come lasci a Hernandez il compito di spingere e macchi la sua partita con due errori. Primo tempo attento, secondo in sofferenza, si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Protagonista involontario del pari nerazzurro, ha scritto MilanNews.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 6

MilanNews: 5