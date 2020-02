Le pagelle di Cornelius: conquista un rigore. Per tutti, non per Di Bello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sarebbe rigore per tutti, ma non per il signor di Bello". La Gazzetta dello Sport analizza così la partita di Andreas Cornelius, centravanti del Parma che sulla rosea guadagna 6,5 in pagella. Si sale a 7 sulle pagine del Corriere dello Sport: "È una forza della natura". Più della prestazione, per molti positiva, è il rigore che manca l'episodio clou della partita del danese..

