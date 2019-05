Le pagelle di Correa: funanbolico e autore di un gol da cineteca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'uomo che ha chiuso i giochi all'Olimpico in favore della Lazio. Joaquin Correa è tra i migliori in campo nella finale di Coppa Italia, merito non solo del definitivo 2-0. "Regala il raddoppio con una giocata sontuosa, saltando Freuler e Gollini, andando al doppio degli altri, a un minuto dalla fine. Straordinario", è il giudizio di TMW mentre Il Messaggero evidenzia come ci sia "il suo zampino nella vittoria del trofeo. Funanbolo". "Un gol da cineteca, una prodezza che resterà nella storia", sottolinea il portale Lalaziosiamonoi.it.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Il Messaggero: 7,5

Lalaziosiamonoi.it: 8