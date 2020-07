Le pagelle di Correa: non è Immobile e si vede, gioca fuori ruolo e fuori condizione

vedi letture

Non è Ciro Immobile e si vede. Il peso dell'attacco della Lazio, nel match di ieri contro il Milan, gravava tutto su Joaquin Correa, autore in fin dei conti di una prova deludente. Da 5 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com, come per il Corriere della Sera secondo cui è "fuori ruolo e fuori condizione". Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport ("non fa nulla per calarsi nella parte") e dal Corriere dello Sport, secondo cui è "evanescente, fragilissimo da centravanti. Una delusione". Addirittura 4 in pagella da Tuttosport.

I VOTI DI CORREA:

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Lalaziosiamonoi.it: 5